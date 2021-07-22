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В России выявили бразильский штамм коронавируса

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Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В научном центре «Вектор» сообщили о том, что в России выявлен «гамма»-штамм COVID-19. Об этом сообщает «Интерфакс».

В центре вирусологии также отметили, что бразильский штамм, как и индийский, является более заразным. Они оба находятся в категории «вызывающих озабоченность». В частности из-за того, что могут снижать эффективность антител. Тем не менее, случаи выявления «гамма»-штамма на территории страны единичные.

«Широкое распространение получил вариант "дельта"», — заявили в «Векторе».

Там уточнили, что штаммы «лямбда» и «эпсилон» в России не обнаружены.

Ранее глава екатеринбургского филиала центра «Вектор» Александр Семенов назвал условие для снижения вероятности появления новых штаммов коронавируса в России. По его словам, добиться этого можно высокими темпами вакцинации населения.

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