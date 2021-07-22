В «Векторе» назвали условие снижения вероятности появления новых штаммов COVID-19

Руководитель филиала центра «Вектор» в Екатеринбурге Александр Семенов назвал условие для снижения вероятности появления новых штаммов коронавируса, устойчивых к существующим вакцинам. По его словам, это высокие темпы прививочной кампании, передает ТАСС.

Эксперт оценил заявление главы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Аданома Гебрейесуса о том, что рано или поздно появится такой вариант COVID-19, против которого будут неэффективны существующие препараты. Он подчеркнул, что это нормальный, закономерный процесс, который наблюдается у всех вирусов.

«Поэтому чем быстрее население будет привито, чем быстрее прекратится эпидемия, тем быстрее закончится эволюционный процесс у коронавируса, тем меньше вероятность появления так называемого вакцинускользающего варианта вируса, или escape-варианта вируса, как его называют в научной литературе», — заключил Семенов.

Ранее глава ВОЗ заявил, что чем масштабнее распространение вируса, тем больше его вариантов появится с потенциалом стать еще опаснее, чем «дельта»-вариант. Он отметил, что с увеличением количества вариантов повышается шанс того, что один из них сможет увернуться от вакцин.

Вирусолог Сергей Нетесов подчеркнул, что не стал бы делать подобных заявлений. «Хуже — да, но совсем не защищать вакцина не может», — заявил он. Специалист объяснил, что постепенно возникнет линейка более устойчивых к вакцинам штаммов.

