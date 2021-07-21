Голикова обозначила цель по достижению коллективного иммунитета в России

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России должен составить не менее 80 процентов. Такую цель она обозначила в ходе совещания президента с членами правительства. Ее слова приводит «Интерфакс».

«Задачу по прививке хотя бы первым компонентом ставим к 1 ноября 2021 года», — сказала вице-премьер. По ее словам, также необходимо иметь в виду повторную вакцинацию и вакцинацию переболевших после того, как прошло шесть месяцев.

Сейчас, заявила Голикова, 17 российских регионов наиболее близки к достижению коллективного иммунитета или показателя в 60 процентов, в которые входят вакцинированные и переболевшие, в том числе в бессимптомной форме.

Ранее Голикова напомнила, что масочный режим сохраняется на всей территории России. Она отметила, что в 66 регионах на данный момент сохраняются ограничения для граждан старше 65 лет, а также для больных хроническими заболеваниями. В 19 регионах этот запрет отменили.

По данным на среду, 21 июля, в России выявили 23 704 новых случая коронавируса. Общее число заболевших с начала пандемии составило 6 030 240.