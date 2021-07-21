Голикова напомнила о сохранении масочного режима по всей России

Масочный режим сохраняется на всей территории России. Об этом сообщила вице-премьер страны Татьяна Голикова, ее слова передает РИА Новости.

Во время совещания с членами правительства в режиме видеоконференции Голикова отметила, что в 66 регионах на данный момент сохраняются ограничения для граждан старше 65 лет, а также для больных хроническими заболеваниями. В 19 регионах этот запрет отменили.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в страну возвращается коварная эпидемия коронавируса. Также он отметил, что лето 2021 принесло очередные испытания в борьбе с COVID-19.