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Власти Крыма заявили о нехватке 2,5 тысячи врачей

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Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Власти Крыма рассказали о дефиците медицинского персонала в регионе. Об этом сообщается на официальной странице регионального Минздрава в Facebook.

По словам главы министерства Александра Остапенко, в крымских больницах не хватает 2,5 тысячи врачей, а также около четырех тысяч представителей среднего медицинского персонала.

На заседании оперативного штаба 21 июля он подчеркнул, что для планового показателя республике не хватает 600 специалистов в расчете на каждые 10 тысяч населения. По словам Остапенко, больше всего российскому региону не хватает инфекционистов, анестезиологов-реаниматологов, врачей скорой помощи, терапевтов, хирургов, пульмонологов, эндокринологов и онкологов.

Чтобы компенсировать дефицит, специалисты мониторят отдельные регионы и анализируют, чем можно привлечь новых специалистов и что влияет на увольнение или миграцию медиков.

Ранее стало известно, что в Крыму за сутки выявили более 400 новых случаев коронавируса. Общее число заражений с начала пандемии составило 55 974

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