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В Крыму за сутки выявили более 400 новых случаев коронавируса

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Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Республике Крым за сутки выявили более 400 новых случаев коронавируса — 404. Общее число заражений в регионе с начала пандемии составило 55 974. Об этом сообщается на портале Стопкоронавирус.рф.

За сутки в регионе умерли 8 человек, с начала пандемии скончались 1669 пациентов.

Суточный показатель выздоровлений составил 165, общий — 47 682.

Как заявил глава республики Сергей Аксенов, заболеваемость в регионе продолжает расти, передает «Крыминформ».

Всего в России за последние сутки зарегистрировали 23 704. Общее число заражений с начала пандемии превысило 6 миллионов и составило 6 030 240.

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