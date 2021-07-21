Песков ответил на вопрос о неравной доступности вакцин для россиян

В Кремле не видят необходимости в масштабировании властями производства вакцин от коронавируса, этот процесс идет, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в среду, 21 июля.

«Может быть определенная, скажем так, разница в графиках поставки и производства у разных вакцин», — сказал он в ответ на вопрос, известно ли Кремлю о неравной доступности вакцин для населения.

По его словам, сделавшие укол первым компонентом вакцины должны через три недели сделать вторую прививку. «Нельзя просто больше ждать, поэтому приоритет, конечно, для них», — пояснил представитель Кремля.

Ранее Песков сообщил, что Кремль пока не планирует допускать зарубежные вакцины против коронавируса в Россию. По его словам, сейчас на повестке стоит вопрос о взаимном признании вакцин России и Евросоюза.

Накануне сообщалось, что в российские регионы направили 720 тысяч доз препарата от коронавируса «ЭпиВакКорона» — второй зарегистрированной в России вакцины от COVID–19.