Страны АТЭС договорились обменяться технологиями производства вакцин от COVID-19

Лидеры стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) договорились наладить обмен технологиями производства вакцин от COVID-19. Об этом говорится в совместной декларации глав государств, выпущенной по результатам неформальной онлайн-встречи под председательством Новой Зеландии., передает ТАСС.

«Мы признаем роль обширной иммунизации против COVID-19 в качестве глобального общественного блага. И с этой целью мы удвоим наши усилия, направленные на расширение производства и поставок вакцин», — сообщается в документе. Лидеры стран АТЭС также выступили за «добровольную передачу технологий производства вакцин» между государствами.

В совместном заявлении главы экономик АТЭС выразили уверенность, что остановить пандемию COVID-19 можно только предоставив равный доступ всем государствам «к эффективным и безопасным вакцинам».

Как сообщает РИА Новости, другими положениями совместной декларации стали: поддержка стабильного роста экономик всех стран, восстановление беспрепятственной международной торговли, развитие инноваций, цифровизации, а также повышение доступности цифровых технологий.

Отдельно председатель КНР Си Цзиньпин выступил за скорейшее освобождение вакцин от прав интеллектуальной собственности и заявил, что Китай будет добиваться соответствующих решений от ВТО. По его словам, вакцины должны превратиться в «глобальное общественное благо».

Ранее Си Цзиньпин отчитался на онлайн-встрече об отправке Китаем более 500 миллионов доз вакцины от COVID-19 в качестве гуманитарной помощи развивающимся странам. Также 12 июля Китай официально сообщил об отсутствии намерений взаимно признать вакцины с Россией.