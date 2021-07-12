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В КНР сообщили об отсутствии планов по признанию вакцин с Россией

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Фото: Ajeng Dinar Ulfiana / Reuters

В Китае заявили об отсутствии планов о взаимном признании вакцин от коронавируса с Россией. Об этом сообщается на сайте генконсульства КНР во Владивостоке.

В сообщении отмечается, что речь идет о китайской вакцине CoronaVac и российской «Спутник V».

Ранее портал Deita.ru со ссылкой на генконсула КНР во Владивостоке Янь Вэньбина сообщил, что Китай и Россия обнародуют решения о взаимном признании вакцин против COVID-19 во время проведения Восточного экономического форума в 2021 году (ВЭФ-2021).

В июле Франция призвала страны Европейского союза не признавать вакцины от коронавируса из России и КНР. В ответ спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал позицию Франции безответственной.

Позднее глава международной дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Москва и Пекин продвигают по всему миру «вакцинную дипломатию» и Европейскому союзу необходимо знать это, а также начать действовать, основываясь на этом факте. Дипломат отметил, что впереди еще долгая борьба с коронавирусом и на данный момент сложно прогнозировать, смогут ли страны мира победить вирус до 2023 года.

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