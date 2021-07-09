Китай и Россия допустили взаимное признание вакцин CoronaVac и «Спутник V» против COVID-19 этой осенью. Об этом заявил генеральный консул Китайской Народной Республики (КНР) во Владивостоке Янь Вэньбинь, сообщает Deita.ru.

По его словам, обнародование решений обеих сторон стоит ожидать во время проведения Восточного экономического форума в 2021 году (ВЭФ-2021).

В случае положительно исхода Китай и Россия откроют границы для въезда вакцинированных туристов. Ожидается, что взаимное признание вакцин также позволит активизировать деловые контакты двух стран.

Консул отметил, что на данный момент между китайским и российским правительствами проводятся заключительные консультации по этому вопросу .

Ранее Франция призвала страны Европейского союза не признавать вакцины от коронавируса из России и КНР. В Министерстве иностранных дел КНР и России резко осудили это заявление и призвали воздержаться от дискриминации и политизации вакцинирования.

В настоящий момент в РФ зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса. Препарат «Спутник V», созданный на основе аденовируса человека, стал первой в мире зарегистрированной вакциной для профилактики COVID-19. Позже регистрацию прошли еще три отечественные вакцины — «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и однокомпонентная «Спутник Лайт». Гражданам Китая доступен отечественный препарат CoronaVac компании Sinovac.