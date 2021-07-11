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Боррель призвал ЕС реагировать на «вакцинную дипломатию» России и Китая

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Жозеп Боррель
Жозеп Боррель
Фото: POOL / Reuters

Глава международной дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель призвал ЕС реагировать на «вакцинную дипломатию» России и Китая. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Борреля, Москва и Пекин продвигают по всему миру «вакцинную дипломатию» и Европейского союзу необходимо знать это, а также начать действовать, основываясь на этом факте. Помимо этого, дипломат отметил, что впереди еще долгая борьба с коронавирусом и на данный момент сложно прогнозировать, смогут ли страны мира победить вирус до 2023 года.

Ранее в Министерстве иностранных дел Франции призвали страны Евросоюза не признавать вакцины от коронавируса, разработанные в России и Китае. «Необходимо, чтобы список тех препаратов, при вакцинации которыми людям будет разрешен доступ на французскую территорию, был ограничен теми вакцинами, в действенности которых мы уверены», — заявил госсекретарь при французском МИД Клеман Бон. Он отметил, что на данный момент во Франции и в странах Европы официально признали только четыре вакцины.

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