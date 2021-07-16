Мир
 
Последние новости
Россия оказалась вынуждена закупать медицинский кислород за рубежом
Москвичи пожаловались на «расслабленных Арбатом» людей 
Евгений Ройзман продаст личные вещи ради выплаты штрафов за участие в митингах
Система QR-кодов лишила московские рестораны до 85 процентов выручки
Опубликованы редкие кадры боевых действий в Нагорном Карабахе
К угрожавшему безопасности России китайскому такси пришли с обыском
Женщина ошиблась при покупке лотерейных билетов и выиграла двойной джекпот
В ходе наркорейдов в Сингапуре арестовали 104 человека
Обнаружено «суперантитело» против коронавируса
Создан препарат против опасного геморрагического вируса
Новости партнеров
Прослушать новость

Китай направил развивающимся странам более 500 миллионов доз вакцины

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Jose Cabezas / Reuters
КНР отчитался об отправке более 500 миллионов доз вакцины от COVID развивающимся странам

Власти Китая предоставили более 500 миллионов доз вакцины от COVID-19 в качестве гуманитарной помощи развивающимся странам, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на неформальной онлайн-встрече лидеров стран стран АТЭС, передает РИА Новости.

Он также сообщил, что в следующие три года Китай вложит в развивающиеся страны три миллиарда долларов «для борьбы с эпидемией и восстановления социально-экономического развития».

Ранее стало известно, что жители Китая получили 1,4 миллиарда доз вакцины. Для достижения коллективного иммунитета стране необходимо привить 80-85 процентов граждан, что эквивалентно одному миллиарду человек. В целях повышения темпов иммунизации населения регионы Китая начали вводить ограничения для невакцинированных граждан.

26 июня изданию Associated Press стало известно, что Китай пригрозил заблокировать поставки вакцины CoronaVac на Украину после того, как Киев поставил подпись под документом Совета по правам человека (СПЧ) в Женеве, поддержав расследование ситуации с правами человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР. В результате Украина отозвала свою подпись.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Китае введут ограничения для невакцинированных людей
В КНР сообщили об отсутствии планов по признанию вакцин с Россией
Китай выделил Грузии миллион доз вакцины от коронавируса
Китай пригрозил остановить поставки вакцин от коронавируса на Украину