Китай направил развивающимся странам более 500 миллионов доз вакцины

КНР отчитался об отправке более 500 миллионов доз вакцины от COVID развивающимся странам

Власти Китая предоставили более 500 миллионов доз вакцины от COVID-19 в качестве гуманитарной помощи развивающимся странам, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на неформальной онлайн-встрече лидеров стран стран АТЭС, передает РИА Новости.

Он также сообщил, что в следующие три года Китай вложит в развивающиеся страны три миллиарда долларов «для борьбы с эпидемией и восстановления социально-экономического развития».

Ранее стало известно, что жители Китая получили 1,4 миллиарда доз вакцины. Для достижения коллективного иммунитета стране необходимо привить 80-85 процентов граждан, что эквивалентно одному миллиарду человек. В целях повышения темпов иммунизации населения регионы Китая начали вводить ограничения для невакцинированных граждан.

26 июня изданию Associated Press стало известно, что Китай пригрозил заблокировать поставки вакцины CoronaVac на Украину после того, как Киев поставил подпись под документом Совета по правам человека (СПЧ) в Женеве, поддержав расследование ситуации с правами человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР. В результате Украина отозвала свою подпись.