В Китае введут ограничения для невакцинированных людей

Администрации провинций Китая введут ограничения для граждан, которые не пройдут вакцинацию от COVID-19 до конца июля или начала августа, передает CNN. Ввести такие меры готовятся власти 12 регионов — Сычуань, Фуцзянь, Шэньси, Цзянсу, Цзянси, Гуанси, Аньхой, Шаньдун, Хэбэй, Хэнань, Чжэцзян и Внутренняя Монголия.

При этом ограничительная политика в стране сильно различается в зависимости от провинции. К примеру, в Цзянси власти запретят доступ к школам, общественному транспорту и медицинским учреждениям тем, кто не пройдет вакцинацию до 26 июля. В провинции Сычуань сотрудники супермаркетов и продавцы на рыках, которые не получат прививку до 17 июля, будут лишены работы. В провинции Гуанси власти уведомили, что дети непривитых родителей не смогут ходить в школу, однако после общественного возмущения эта информация была удалена.

Стремление местных властей ускорить темпы вакцинации связано с требованием Коммунистической партии Китая (КПК) достичь коллективного иммунитета в стране к декабрю 2021 года. Для этого Китаю необходимо вакцинировать 80-85 процентов граждан, что эквивалентно 1 миллиарду человек. Государственные СМИ сообщают, что китайцы уже получили 1,4 миллиарда доз вакцины, однако точное количество человек, прошедших полную вакцинацию, неизвестно.

Ранее несколько регионов России объявили об обязательной вакцинации некоторых категорий граждан. В основном такие меры коснулись работников сфер образования, здравоохранения и обслуживания, а также социальных услуг.