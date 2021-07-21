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Вирусолог оценил заявление главы ВОЗ о бесполезности вакцин против новых штаммов

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Фото: Александр Земляниченко / AP

Вирусолог Сергей Нетесов оценил заявление главы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Аданома Гебрейесуса о возможной бесполезности вакцин против будущих штаммов коронавируса. Об этом сообщается в Telegram-канале «Радиоточка НСН».

«Я бы не стал такие заявления делать. Хуже — да, но совсем не защищать вакцина не может», — заявил Нетесов. Он объяснил, что постепенно возникнет линейка более устойчивых к вакцинам штаммов.

Также вирусолог отметил, что глава ВОЗ обязан предупреждать о возможных изменениях вирусов. «Это не страшилка, это предупреждение», — добавил Нетесов.

Ранее Гебрейесус заявил, что чем масштабнее распространение вируса, тем больше его вариантов появится с потенциалом стать еще опаснее, чем «дельта»-вариант. Он отметил, что с увеличением количества вариантов повышается шанс того, что один из них сможет увернуться от вакцин.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о сокрытии данных о заболеваемости COVID-19. По его словам, в Кремле не считают, что информация о заболеваемости каким-то образом скрывается.

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