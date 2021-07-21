На Олимпийских играх в Японии выявили 10 новых случаев COVID-19

Оргкомитет Олимпийских игр Токио-2020 в Японии сообщил о десяти новых случаях заражения COVID-19. Об этом, по данным РИА Новости, сообщили в системе внутренних сообщений для участников Олимпиады. Один из инфицированных — иностранный спортсмен, не проживающий на территории Олимпийской деревни.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа​​​. Первые состязания уже начались. Всего с 1 июля в Токио выявили 81 случай заражения среди иностранцев и японцев, имеющих отношение к проведению Игр, включая спортсменов, персонал и членов делегаций. Из них четыре положительных теста на коронавирус сдали спортсмены и персонал сборных из тренировочных лагерей, расположенных за пределами Токио.

Ранее власти Японии заявили о возможной отмене Олимпийских игр Токио-2020. Генеральный директор оргкомитета Олимпиады сообщил, что в случае всплеска заболеваний COVID-19 организаторы соберут экстренное совещание, и Игры могут быть отменены.