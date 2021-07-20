Предсказано место сборной России в медальном зачете Олимпиады в Токио

Компания Gracenote предсказала место сборной России в медальном зачете Олимпийских игр в Токио. Статистика доступна на сайте организации.

В компании посчитали, что российские спортсмены завоюют 68 медалей и займут второе место в медальном зачете. Лидерами станут американцы, которые должны выиграть 96 медалей. На третьем месте, по прогнозам аналитиков, будет располагаться сборная Китая с 66 наградами. Далее по списку идут Япония (60), Великобритания (52), Нидерланды (48), Франция (42), Италия (41), Австралия (40), Германия (35).

Рейтинг основан на результатах спортсменов за последние годы. Отмечается, что из-за пандемии коронавируса прогноз является более неопределенным, чем на предыдущих Играх.

В декабре 2020-го Спортивный арбитражный суд (CAS) утвердил двухлетний запрет отечественным атлетам на выступления под флагом России на чемпионатах мира и Олимпиадах. В течение двух лет Россия также не имеет права принимать данные турниры.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.