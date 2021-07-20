ФБР выступило с предостережением для участников Олимпиады в Токио

Федеральное бюро расследований (ФБР) США выступило с предостережением для участников Олимпиады в Токио относительно возможных провокаций и кибератак. Об этом сообщает Bleeping Computer.

В сообщении ведомства подчеркивается, что пока ФБР не располагает сведениями о готовящихся кибератаках, однако, бюро призывает участников Игр к бдительности.

По мнению ФБР, подобные атаки могут осуществляться как преступниками, так и по инициативе отдельных государств. «Подобные атаки могут даже прервать или вовсе оборвать трансляцию спортивных событий», — говорится в заявлении. Цели злоумышленников могут быть самые разные, как утверждают в ведомстве, — от стремления заработать до идеологических задач.

В апреле Washington Post сообщил о планах ФБР применить «акт Родченкова» в рамках Олимпиады в Токио. Однако конкретных сведений в заметке не указывалось. «Каким будет присутствие сотрудников ФБР на Олимпиаде в Токио остается неясным», — говорилось в статье.

Игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.