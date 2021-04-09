Стало известно о планах ФБР по применению «акта Родченкова» на Олимпиаде в Токио

Американский Washington Post утверждает, что в Федеральном бюро расследований (ФБР) рассматривают возможность применения «акта Родченкова» во время Олимпиады в Токио. Статья доступна на сайте издания.

В бюро планируют использовать новый акт в борьбе с допингом и коррупцией в мировом спорте. Игры в Токио могут стать своеобразным плацдармом — американская сторона сможет оценить готовность других стран к сотрудничеству по данному вопросу. «Каким будет присутствие сотрудников ФБР на Олимпиаде в Токио остается неясным», — говорится в статье.

В декабре министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил обеспокоенность принятием «акта Родченкова» в США. Политик напомнил о разногласиях между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Антидопинговым агентством США и допустил, что применение такого закона на международном уровне может ознаменоваться «позором для всего мирового спорта».

5 декабря «акт Родченкова» подписал тогдашний президент США Дональд Трамп. Закон был принят сенатом Конгресса США еще в ноябре. Он предусматривает уголовное наказание за эпизоды допингового сговора на турнирах с участием американцев.

Григорий Родченков — бывший глава Московской антидопинговой лаборатории и информатор WADA. В 2015 году он бежал в США. Его показания легли в основу доклада Ричарда Макларена о существовании в России государственной системы поддержки допинга. По итогам расследования ряд отечественных спортсменов были дисквалифицированы и лишены наград.