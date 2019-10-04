В американском спорте разгорелся новый секс-скандал

Федеральное бюро расследований (ФБР) открыло дело против федерации плавания США. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

В данный момент ФБР проверяет информацию о том, что некоторые тренеры принуждали спортсменов к сексу. Взамен они обещали им места в национальной сборной. Отмечается, что пловцы подавали жалобы, однако федерация игнорировала эти заявления. В свою очередь в организации заявили, что поддерживают любое расследование, которое защитит спортсменов.

В 2018 году в федерации гимнастики США также разгорелся секс-скандал. Тогда бывший врач национальной команды Ларри Нассар был признан виновным в сексуальных домогательствах гимнасток команды страны. Обвинения в его адрес выдвинули более 140 спортсменок, большинство из которых были несовершеннолетними. Нассара приговорили к 175 годам тюремного заключения.

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