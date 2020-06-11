Американские пловчихи пошли в суд из-за сексуального насилия тренеров

Шесть американских пловчих подали в суд на Федерацию плавания США из-за сексуального насилия тренеров. Об этом сообщает NBC.

Дебра Гроденски, Сюзетт Моран, Трейси Палмеро и еще три спортсменки, пожелавшие остаться анонимными, подали иски против федерации, ее калифорнийских отделений и самих тренеров. Обвинения выдвинуты против бывшего директора сборной США Эверетта Учиямы, а также экс-тренеров национальной команды Митча Айви и Эндрю Кинга.

В частности, Гроденски заявила, что подвергалась сексуальному насилию со стороны Кинга с 11 до 16 лет в 1980-х. 51-летняя женщина призналась, что долгое время страдала депрессией. В 2010 году Кинг был приговорен к 40 годам тюрьмы за многочисленные случаи растления малолетних.

Моран выдвинула схожие обвинения против Айви. По ее словам, насилие над ней привело к тому, что она забеременела в 17 лет и была вынуждена сделать аборт. 46-летняя Палмеро заявила о насилии со стороны Учиямы.

Гроденски, Моран и Палмеро утверждают, что «культура насилия» никуда не исчезла из американского плавания. Федерация выразила женщинам поддержку и заявила, что трое обвиняемых пожизненно отстранены от спорта и давно лишены членства из-за совершенных ими преступлений.

В октябре 2019-го сообщалось, что Федеральное бюро расследований (ФБР) открыло дело против Федерации плавания США. Стало известно, что ряд тренеров принуждал спортсменов к сексу в обмен на места в сборной. Отмечалось, что федерация получала жалобы пловцов, но игнорировала их.

В 2018 году завершился еще один громкий скандал в американском спорте. Врача сборной США по спортивной гимнастике Ларри Нассара приговорили к тюремному заключению на срок до 175 лет. Суд признал его виновным в сексуальных домогательствах к гимнасткам национальной команды. Обвинения в его адрес выдвинули более 140 спортсменок, включая олимпийских чемпионок Симону Байлс, Александру Райсман, Габриэллу Дуглас и Маккайлу Марони. Большинство жертв Нассара были несовершеннолетними.

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