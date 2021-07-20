В Японии заявили о возможности отмены Олимпиады

Генеральный директор оргкомитета Олимпийских игр в Токио Тосиро Муто заявил о возможности отмены соревнований в случае ухудшения ситуации с коронавирусом. Его слова приводит Sky Sports.

Муто заявил, что если будет всплеск заболеваний, то организаторы соберут экстренное совещание, и Игры могут быть отменены. «Мы не можем предсказать, какое будет количество случаев заражения коронавирусом. Мы подумаем о том, что нам следует делать, когда возникнет такая ситуация», — добавил японский представитель.

Только 26 соревнований Олимпиады пройдут со зрителями, остальные 724 — при пустых трибунах. С 12 июля по 22 августа в Токио и префектуре Окинава будет действовать режим чрезвычайной ситуации.

Опросы общественного мнения в Японии показывали скептическое отношение граждан к необходимости проведения Игр. В мае, по информации газеты The Asahi Shimbun, против соревнований выступали около 83 процентов населения Японии.

Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за пандемии. Игры должны пройти с 23 июля по 8 августа.