Биолог предупредила о риске заражения коронавирусом через туалет на Олимпиаде

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова в беседе с «Лентой.ру» оценила эффективность постоянного тестирования на коронавирус спортсменов, которое собираются применять на Олимпийских играх в Токио.

«Сейчас никто не говорит о том, чтобы тестировать в желудочно-кишечном тракте, как в Китае, где делали анальное тестирование. Все говорят только о вирусе в носоглотке. На самом деле среди молодых людей очень много тех, кто длительно носит вирус в ЖКТ, и есть вероятность заражения других через туалет», — предупредила биолог.

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Также специалист оценила риск возникновения «олимпийского» штамма коронавируса из-за встречи разных мутаций. «Это ерунда. Мутации вируса встречаются друг с другом постоянно. Вот летают, например, в Калифорнию люди из разных стран: из Индии, Бразилии, Мексики. Зачем тут Олимпиада-то? Приехали одни, другие, обменялась вариантами вируса. Я бы не стала этому особенное значение придавать», — заметила она.

По мнению Барановой, собственный вариант COVID-19 может возникнуть в Японии и без проведения Игр. «Даже если Япония полностью изолируется, и туда никто вообще не прилетит никогда, то однажды какой-нибудь страшный самурайский вариант все равно возникнет сам по себе у локальных пациентов», — подчеркнула она.

О том, что летняя Олимпиада отложена до 2021 года из-за пандемии коронавируса, стало известно 24 марта 2020 года. Директор организационного комитета Игр Харуюки Такахаси допустил возможность повторного переноса Олимпийских игр. При этом он подчеркнул, что полностью отменять Игры нельзя, так как это нанесет огромный удар по экономике Японии и мира.