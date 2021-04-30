Ласицкене допустили к Олимпиаде в Токио

Российскую прыгунью в высоту Марию Ласицкене допустили к участию в Олимпиаде в Токио. Об этом сообщает Sport24.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) позволит Ласицкене, а также российским легкоатлетам Илье Иванюку, Анжелике Сидоровой и Аксане Гатауллиной принять участие в международных стартах в нейтральном статусе.

Благодаря одобрению World Athletics российские атлеты смогут выступить летом на Играх в Токио. Однако организация сохраняет за собой право отозвать нейтральный статус спортсмена.

В 2020-м Ласицкене приняла участие в российском турнире «Русская зима». Легкоатлетке удалось установить личный рекорд на турнирах в помещении, взяв высоту в 2,05 метра.

Ласицкене ни разу не выступала на Олимпийских играх. В активе российской легкоатлетки три золотые медали чемпионата мира, две победы в рамках ЧМ в закрытых помещениях.