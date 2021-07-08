Олимпиада в Токио пройдет без зрителей

Летние Олимпийские игры в Токио пройдут без зрителей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на японского министра Тамае Марукаву, ответственную за организацию соревнований.

Причиной стала пандемия коронавируса. С 12 июля по 22 августа в Токио и префектуре Окинава будет действовать режим чрезвычайной ситуации.

О введении режима ЧС в японской столице стало известно ранее 8 июля. Премьер-министр страны Есихидэ Суга заявил также, что режим усиленных мер продлевается в префектурах Осака, Сайтама, Канагава и Тиба. Чрезвычайная ситуация вводится в стране уже четвертый раз с начала пандемии.

7 июля сообщалось, что во время эстафеты олимпийского огня одна из жительниц префектуры Ибараки попыталась потушить факел из водяного пистолета. Женщина выступает против проведения Олимпиады в Токио из-за пандемии коронавируса.

При этом многочисленные опросы общественного мнения в Японии показывали скептическое отношение граждан к необходимости проведения Игр. В мае, по информации газеты The Asahi Shimbun, против соревнований выступали около 83 процентов населения Японии.

Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за пандемии. Игры должны пройти с 23 июля по 8 августа.