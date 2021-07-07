Лишившийся Олимпиады из-за допинга российский спортсмен объяснился

Российский гребец Павел Сорин, лишившийся шанса принять участие в Олимпиаде в Токио из-за допинга, объяснился. Его слова приводят «Невские новости».

Он заявил, что запрещенное вещество могло оказаться в их с партнером Никитой Моргачевым пробах только в период с 1 по 16 июля, причем его кто-то добавил туда искусственно. Сорин также отметил, что после новости об обнаружении допинга они сдали тесты в независимой лаборатории и теперь ждут результатов.

«Если они будут чистые, станем вскрывать пробу Б. Если нет, то будет разбирательство, кто это мог сделать и кому это было нужно», — добавил спортсмен. Гребец также подчеркнул, что они с Моргачевым всегда следят за тем, что попадает в их организм.

Об инциденте стало известно ранее 7 июля. В допинг-пробах Сорина и Моргачева был обнаружен мельдоний. Оба атлета утверждают, что не употребляли препарат намеренно. Несмотря на то что обнаружение допинга пока не подтверждено (не вскрыты пробы Б), оба атлета уже исключены из заявки сборной России на Олимпиаду.