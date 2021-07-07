В ОКР отреагировали на проваленный допинг-тест российских гребцов

В Олимпийском комитете России (ОКР) отреагировали на новость об обнаружении следов мельдония в допинг-пробах отечественных гребцов Павла Сорина и Никиты Моргачева перед Олимпиадой. Об этом сообщает ТАСС.

Глава ОКР Станислав Поздняков подтвердил, что оба спортсмена не попали в итоговую заявку российской сборной на Игры в Токио. Он призвал Федерацию гребного спорта России предпринять все меры для расследования инцидента. «Иначе как вопиющим его назвать нельзя», — добавил он.

Об инциденте стало известно ранее 7 июля. В допинг-пробах Сорина и Моргачева был обнаружен мельдоний. Оба атлета утверждают, что намеренно не употребляли препарат, и указывают на то, что вещество могло попасть к организм с пищевыми добавками. Несмотря на то что обнаружение допинга пока не подтверждено (не вскрыты пробы Б), оба атлета уже исключены из заявки сборной России на Олимпиаду.

Олимпиаду пропустит и американская легкоатлетка Ша’Карри Ричардсон. В ее крови были обнаружены следы марихуаны. Спортсменка — победительница отборочных соревнований к Олимпиаде в США.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.