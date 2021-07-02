Самая быстрая бегунья США провалила допинг-тест перед Олимпиадой

Американская легкоатлетка Ша’Карри Ричардсон провалила допинг-тест перед Олимпийскими играми в Токио и рискует пропустить соревнования. Об этом сообщает The Sun.

Допинг-тест показал наличие в организме спортсменки следов марихуаны. Ричардсон призналась в употреблении запрещенного препарата. Проба была взята вскоре после того, как легкоатлетка похоронила мать.

Ричардсон сохраняет шансы на участие в Олимпиаде из-за непродолжительной дисквалификации. Спортсменку отстранили лишь на месяц. Таким образом, она пропустит соревнования в беге на 100 метров, но сможет принять участие в эстафете. Ричардсон — самая быстрая бегунья в США. В апреле она преодолела 100 метров за 10,72 секунды, что стало лучшим результатом в американской легкой атлетике за последние десять лет.

Несмотря на то что Ричардсон может успеть принять участие в Играх после истечения срока дисквалификации, американка может так и не отправиться в Токио. Победа легкоатлетки в отборочных соревнованиях аннулирована из-за проваленного допинг-теста. Решать судьбу 21-летней спортсменки будут местные спортивные власти.