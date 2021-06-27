Американская теннисистка Серена Уильямс пропустит Олимпиаду в Токио. Об этом сообщает The Guardian.

Американка, которой в сентябре исполняется 40 лет, отметила, что ее нет в заявке сборной США на Игры в Токио. Спортсменка отказалась назвать причины своего неучастия.

Уильямс четырежды становилась олимпийской чемпионкой. В парном разряде, выступая с сестрой Винус Уильямс, она трижды завоевывала золото. Еще одну золотую награду американка выиграла в одиночном разряде на Играх в Лондоне.

Также Олимпиаду в Токио пропустят ведущие теннисисты в мужском теннисе. В частности, вне Олимпиады остался испанец Рафаэль Надаль. На соревнованиях также не будет Доминика Тима. При этом Роджер Федерер, которому исполняется 40 лет в августе, выразил готовность принять участие в Олимпиаде.