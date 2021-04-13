Фото Серены Уильямс в обтягивающем коротком комбинезоне вызвало вопросы в сети

Американская теннисистка Серена Уильямс выложила в Instagram фотографию в обтягивающем коротком комбинезоне, чем вызвала вопросы у пользователей сети.

На снимке 39-летняя спортсменка одета в черный спортивный комбинезон. «День ног!» — подписала пост она. В комментариях пользователи задались вопросом, станет ли это фото рекламой к ее дальнейшим выступлениям на теннисном корте, и когда ее можно будет увидеть на обложке журнала.

В феврале Уильямс вышла на публику в необычном костюме и вызвала споры. Спортсменку запечатлели во время игры на Открытом чемпионате Австралии в разноцветном облегающем комбинезоне бренда Nike. Тогда юзеры были озадачены дизайном вещи, посчитав ее безумно неудобной.

Уильямс — четырехкратная олимпийская чемпионка и 23-кратная победительница турниров «Большого шлема» в одиночном разряде. Для повторения рекорда Маргарет Корт ей не хватает еще одного такого титула.

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