Спорт
 
Последние новости
Умер актер Андрей Мягков
Российский врач назвал причины беспричинной усталости и забывчивости
Россиянина похитили ради квартиры
В Грузии отложили арест лидера оппозиционной партии
Бывший чемпион UFC Сен-Пьер нацелился на карьеру в Голливуде
Джигурда женится на олимпийской чемпионке во второй раз
В Белоруссии возбудили уголовное дело из-за убийства протестующего
Огромный ком волос разорвал желудок девушки
Apple сэкономит на ремонте iPhone
Россиян предупредили о новом подорожании
Новости партнеров
Прослушать новость

Серена Уильямс расплакалась после вылета с Australian Open

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Andy Brownbill / AP

Американская теннисистка Серена Уильямс расплакалась после вылета с полуфинала открытого чемпионата Австралии. Об этом сообщает Fox Sports.

Во время пресс-конференции Уильямс назвала поражение от японки Наоми Осаки большим днем ошибок. «Если я задумаю прощаться, то никому об этом не скажу. Я закончила», — ответила она на вопрос журналиста о настроении после случившегося и в слезах покинула зал.

Ранее 18 февраля Уильямс проиграла Осаке со счетом 3:6, 4:6. В финале Australian Open японка встретится с победительницей встречи между чешкой Каролиной Муховой и американкой Дженнифер Брэйди.

39-летняя Уильямс — четырехкратная олимпийская чемпионка и 23-кратная победительница турниров «Большого шлема» в одиночном разряде. Для повторения рекорда Маргарет Корт ей не хватает еще одного такого титула. Осака — победительница трех турниров «Большого шлема». Она получила известность, победив Уильямс в финале US Open-2018.


Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
‘I’m done’: Serena breaks down in tears, walks out of presser after ‘farewell’ question
Серена Уильямс проиграла в финале US Open
Японка вошла в историю мирового тенниса после победы в финале Australian Open
Другие материалы рубрики
Спорт00:05 5 января
Вячеслав Веденин

«Как финишировал — почти не помню»

Бежал, хитрил и матерился. Как советский лыжник дважды победил на Олимпиаде и стал народным героем
20:1014 февраля

Третьяк оценил победу сборной России в Еврохоккейтуре

19:0414 февраля

«Манчестер Юнайтед» потерял очки в матче с новичком АПЛ

18:4014 февраля

Норвежка Экхофф выиграла гонку преследования на чемпионате мира по биатлону

Спорт00:05 2 января

«Черт бы вас побрал, чертовы коммуняки!»

Паленая водка, жучки и солдаты. Какой увидели Москву канадские хоккеисты во время Суперсерии-1972
18:0214 февраля

Олимпийский чемпион ответил норвежским биатлонистам и уличил их в лицемерии

16:5814 февраля

Сборная России победила чехов и досрочно выиграла Еврохоккейтур

16:4214 февраля

Француз Жаклен выиграл гонку преследования на чемпионате мира по биатлону

Спорт00:0127 декабря 2020
Анна Щербакова

«Хотелось выйти и зажечь!»

Триумф Щербаковой, слезы Тутберидзе и жалобы Плющенко: итоги чемпионата России по фигурному катанию
16:2214 февраля

Чемпион UFC Усман захотел «похоронить» Масвидаля

15:1714 февраля

Боксер нокаутировал фаворита «сокрушительным ударом»

13:2914 февраля

Рестлерша WWE поразила фанатов снимками в бикини на катере

Россия
Россиянам захотели сделать дополнительный выходной
«Мощь страны напрямую связана с численностью населения»
Из-за коронавируса в мире растет смертность и бездетность. Ждет ли Россию новая демографическая яма?
Российский дворник провалился в трехметровый сугроб и едва не погиб
Галеры для коммунальщиков
Как Москва справляется с рекордным снегопадом
Московские школьники смогут разработать свои ИТ-проекты
«Увидел, что племянница курит, и убил»
Насилие, принуждение к абортам и убийства чести: как Кавказ стал одним из опаснейших мест для женщин
Москвичей предупредили о неустойчивой морозной погоде
Все материалы
Мир
Итальянские ученые сделали заключение по «Спутнику V»
Неизвестный устроил стрельбу в Филадельфии
«Мы не будем в безопасности»
Помогут ли вакцины победить коронавирус и почему пока рано снимать маски? Отвечает эксперт ВОЗ
Билл Гейтс допустил необходимость третьей дозы вакцины от COVID-19
Остров большого невезения
Культ божественной змеи, наркотический орех и нищета: как живет самое молодое в мире государство
Российские ВКС помогли уничтожить боевиков и оружие ИГ в Сирии
«Запад предпочел лишь наблюдать»
«Арабская весна» могла дать египтянам демократию. Почему спустя 10 лет страна вернулась к диктатуре?
Все материалы
Бывший СССР
На Украине в пожаре сгорели более 200 свиней
Так не победим
Белорусская оппозиция представила план борьбы с Лукашенко. Почему он обречен на неудачу?
Генпрокурор Белоруссии назвал дело бывшего соперника Лукашенко «уголовщиной»
Хорошо посидели
Лукашенко выпал шанс преодолеть кризис в Белоруссии. Почему президент им не воспользовался?
Верховная Рада назвала виновных в гибели людей на Майдане
«Должны быть нормальные, человеческие отношения»
Главный переговорщик Украины по Донбассу — о прекращении конфликта, отношениях с Россией и Крыме
Суд отказался отпустить бывшего соперника Лукашенко под домашний арест
Все материалы
Экономика
Стало известно о мощной «утечке мозгов» из Белоруссии
Водородная бомба
Мир нашел новую альтернативу нефти и газу. Она обойдется в сотни миллиардов долларов
«Пандемия изменила правила — мы воспользовались возможностями»
Сооснователь фонда рассказал о перспективах рынка венчурных инвестиций
Россия нашла замену мигрантам для работы в полях
Нетрадиционные ценности
Ученые узнали о последствиях торговли на бирже. Как она меняет политические взгляды россиян?
ИП из Удмуртии получила краудфинансирование на 5 процентов ниже рынка
Почти даром
Запад и Китай раздают деньги на покупку электромобилей. Ждать ли того же россиянам?
Все материалы
Силовые структуры
Росгвардейца задержали за незаконную торговлю оружием
Зоя Фёдорова«Для меня настали смертельные минуты»
Убийство актрисы Зои Федоровой потрясло СССР. В ее гибели обвиняли КГБ и бриллиантовую мафию
Прокурор из Чечни отсудил рекордную для России компенсацию в 15 миллионов рублей
Тайны следствия
Эти преступления поставили в тупик лучших следователей страны. Десятки лет они остаются нераскрытыми
Второе заседание по делу о клевете Навального на ветерана затянулось на 11 часов
Подсудимый хамил судье и свидетелям, прокурор не могла сдержать слез: что происходило в зале суда
«Клиенты просят секса в долг»
Безработица, конкуренция и грабежи. Как пандемия COVID-19 изменила жизнь российских проституток?
Все материалы
Наука и техника
Названы характеристики Xiaomi Mi 11 Lite
США признали бесполезными продаваемые Украине списываемые катера
Зло из телевизора
Куда сбежать от уродующих душу телепередач: обзор Little Nightmares 2
Раскрыт новый дизайн меню «Пуск» в Windows
У следившего за российским Су-35 американского F/A-18E возникли проблемы
Страшнее коронавируса
Откуда взялись смертельно опасные бактерии и можно ли от них спастись
Все материалы
Спорт
Ставшая порноактрисой гимнастка описала сексуальные домогательства в спорте
Юрий ВласовЖелезный человек
Как советский штангист Власов стал олимпийским чемпионом, кумиром Шварценеггера и соперником Ельцина
Губерниев потроллил российских биатлонисток перед гонкой чемпионата мира
Эшли Вагнер«Я марсианка в мире фигурного катания»
Бунтарство, обнаженные фото и толпы фанатов. Как американка стала самой скандальной фигуристкой века
Рудковская решила зарегистрировать бренд «Гном Гномыч»
Прервать полет
«Тоттенхэм» пытается остановить «Сити», «Лестер» бьется с «Ливерпулем» — интриги тура АПЛ
Шварценеггер посвятил советскому тяжелоатлету Власову пост в Twitter
Все материалы
Культура
Российская актриса вышла замуж за миллионера
Сезон похоти
Черная королева, феминизм и сто постельных сцен: что не так с главным сериалом-рекордсменом Netflix
Врач заявил о прогрессирующей болезни у Бари Алибасова
«Мною овладело чувство, будто все это уже происходило»
Как ошибки памяти ломают судьбы людей и приводят невиновных за решетку
Вышел трейлер режиссерской версии «Лиги справедливости» с Джаредом Лето
«Когда ты купишь дом, как у Монеточки?»
Русская тоска, гедонизм и юные фанатки: кто сделал модным мрачный славянский синти-поп
Отца американской рэперши Ники Минаж насмерть сбила машина
Все материалы
Интернет и СМИ
Сын скандального телеведущего пожаловался на смертельные угрозы семье
«Нет, не тресну!»
38-летняя россиянка объедается и выпивает на камеру. Как это принесло ей всенародную любовь?
У Самбурской обнаружили тайный аккаунт в Instagram
«Мы заставим их почувствовать, что мы важны»
Пользователи соцсетей объединились, чтобы разорить миллионеров. Почему они призывают «есть богатых»?
Российская блогерша обматерила визажисток и осудила «обслуживающий персонал»
«Я освободил невротиков»
Умер «король порно» Ларри Флинт. Как мальчик из бедной семьи построил на эротике целую империю?
Ургант пошутил про страницу Путина в соцсетях
Все материалы
Ценности
Алеся Кафельникова снялась топлес в новой фотосессии
«Прожигают жизнь — и им хорошо»
Как живут наследники самых богатых людей России
Добытому в России крупному алмазу дали имя вакцины от коронавируса
Реакция отца на новую силиконовую грудь дочери озадачила ее
«Началось это со школьных КВН»
Зачем мужчины перевоплощаются в женщин и как они зарабатывают этим на жизнь
Обнажающее бедра платье популярного бренда озадачило покупателей
Джаред ЛетоГрубая красота
Как мужчины меняют внешность ради своей привлекательности и почему об этом принято молчать
Все материалы
Путешествия
Белая смерть
Соль, женский труд и проституция. Чем живут селения на берегах самых крупных озер Африки?
Лавина обрушилась на людей в Домбае. Есть погибший
Что известно о происшествии на популярном горнолыжном курорте России
«Местные не осуждают любовь за деньги»
Шашлычные, цыганки и русские в джунглях: что искать туристу в Колумбии?
Кровавая крепость
Расстрелы, отравления и чума: что творилось за стенами замка исламских правителей
Все материалы
Из жизни
Диетолог назвал особенно полезный продукт для восстановления после COVID-19
Победительницу конкурса красоты заподозрили в похищениях людей
Раненого мужчину нашли и спасли благодаря надписи «Помогите» на песке
94-летняя миллионерша наказала тративших годами ее состояние внуков
Все материалы
Представлен кроссовер Honda HR-V нового поколения
Видео: как Bugatti ворвалась в 90-е на EB100
Бизнесмен-мечтатель Романо Артиоли, борьба с Ferrari и авария в Москве
Ford оставит Европу без двигателей внутреннего сгорания
McLaren Artura: умный гибридный суперкар, который читает дорогу
Его монокок выпечен из углеволокна, а части двигателя распечатаны на 3D-принтере
Стали известны российские цены и комплектации обновленной Mazda CX-9
Новый Mitsubishi Outlander: что он взял от Nissan X-Trail?
Сменивший поколение кроссовер перебрался на новую платформу и получил «ниссановский» мотор
Kia раскрыла внешность нового седана K8
Все материалы
Дом
«Моя жизнь радикально преобразилась за месяц»
История россиянина, решившего обменять скрепку на квартиру
Не сразу строилась
Ее внешний вид определял лично Сталин: как появилась главная гостиница Москвы
Лавочка закрывается
В России запретят строить апартаменты. Что ждет владельцев «неправильного» жилья?
Едим дома
Вид на море, дыра в стене и куклы Барби: как выглядят самые современные кухни планеты?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы