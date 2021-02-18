Серена Уильямс расплакалась после вылета с Australian Open

Американская теннисистка Серена Уильямс расплакалась после вылета с полуфинала открытого чемпионата Австралии. Об этом сообщает Fox Sports.

Во время пресс-конференции Уильямс назвала поражение от японки Наоми Осаки большим днем ошибок. «Если я задумаю прощаться, то никому об этом не скажу. Я закончила», — ответила она на вопрос журналиста о настроении после случившегося и в слезах покинула зал.

Ранее 18 февраля Уильямс проиграла Осаке со счетом 3:6, 4:6. В финале Australian Open японка встретится с победительницей встречи между чешкой Каролиной Муховой и американкой Дженнифер Брэйди.

39-летняя Уильямс — четырехкратная олимпийская чемпионка и 23-кратная победительница турниров «Большого шлема» в одиночном разряде. Для повторения рекорда Маргарет Корт ей не хватает еще одного такого титула. Осака — победительница трех турниров «Большого шлема». Она получила известность, победив Уильямс в финале US Open-2018.

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