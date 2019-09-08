Серена Уильямс проиграла в финале US Open

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску переиграла американку Серену Уильямс в финале Открытого чемпионата США (US Open). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Матч завершился со счетом 6:3, 7:5 и продлился один час и 41 минуту. При этом во второй партии Андрееску вела со счетом 5:1, но американка сумела отыграть матчбол.

Для 19-летней канадки это первая в карьере победа на турнирах серии «Большого шлема». В текущем сезоне спортсменка ни разу не уступила теннисистке из топ-10 рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA).

37-летняя Уильямс — четырехкратная олимпийская чемпионка и 23-кратная победительница турниров «Большого шлема» в одиночном разряде. Для повторения рекорда Маргарет Корт ей не хватает еще одного такого титула. В июле 2019 года она дошла до финала Уимблдона, где разгромно проиграла румынке Симоне Халеп.

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