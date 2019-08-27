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Шарапова назвала причину поражения от Серены Уильямс

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Мария Шарапова

Российская теннисистка Мария Шарапова прокомментировала поражение от американки Серены Уильямс в матче первого круга Открытого чемпионата США (US Open). Ее слова приводятся на сайте Женской теннисной ассоциации (WTA).

Шарапова заявила, что с августа снова чувствует боль в плече. «Четыре месяца назад я перенесла процедуру на плече. Так что оказаться на US Open в вечернем матче, который вызывает огромный интерес, — это важно», — отметила она.

По словам теннисистки, она продолжает верить в свои силы. «Меня могут списать со счетов после поражения в первом круге US Open. Но главное не списывать со счетов саму себя, и тогда все будет хорошо», — добавила она.

Ранее 27 августа Шарапова проиграла Серене Уильямс со счетом 1:6, 1:6 и вылетела с US Open. Эта победа стала для американки 20-й в противостояниях с россиянкой.

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