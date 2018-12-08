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Серена Уильямс рассказала о сходстве с Шараповой

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Американская теннисистка Серена Уильямс рассказала о том, что роднит ее с россиянкой Марией Шараповой. Слова Уильямс приводит Tennis World.

«Думаю, у нас много общего. На корте мы обе выкладываемся без остатка. Вне зависимости от того, с кем играем. Мы обе работаем на полную, а ведь фанатам нравятся как раз такие спортсмены. Когда мы сталкиваемся на корте, для победы нужно приложить еще больше усилий», — отметила американка.

Шарапова и Уильямс встречались 22 раза. В 19 матчах побеждала американская теннисистка. Их 23-й поединок должен был состояться в рамках Открытого чемпионата Франции-2018, но Уильямс отказалась выходить на корт из-за травмы.

Уильямс — 23-кратная победительница турниров серии «Большого шлема» в одиночном разряде. Кроме того, на ее счету четыре золотых медали Олимпийских игр. Шарапова выигрывала на мэйджорах пять раз и завоевала серебро Игр-2012, уступив Уильямс в финале.

В данный момент Уильямс занимает 16-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации, Шарапова — 29-е.

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