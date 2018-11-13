Пол Серены Уильямс вызвал вопросы у пользователей сети

Премия «Женщина года», присужденная американской теннисистке Серене Уильямс мужским журналом GQ, вызвала неоднозначную реакцию у пользователей социальных сетей. Обложка журнала была опубликована в Twitter-аккаунте журналистки Карэн Сивил.

Фанаты теннисистки выразили недовольство тем, что слово «женщина» было написано в кавычках. Один из юзеров написал, что это очередное издевательство над внешностью американки.

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Часть юзеров задумалась о гендерной принадлежности Уильямс. «Вы что, правда считаете, что она женщина?» — написал пользователь. «Давайте будем честными. У Серены слишком много тестостерона, поэтому она такая агрессивная... вот Мария Шарапова не такая», — написал другой.

Последний раз Уильямс выходила на корт в финальном матче US Open, где проиграла японской теннисистке Наоми Осаке. Американка была наказана судьей Карлосом Рамосом за подсказки ее тренера Патрика Муратоглу. Из-за несогласия с решениями судьи Уильямс устроила истерику прямо во время матча, назвала арбитра вором и сексистом.

Уильямс — 23-кратная победительница турниров серии «Большого шлема» в одиночном разряде. Также она четыре раза выигрывала золото Олимпийских игр.

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