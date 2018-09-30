Серена Уильямс спела топлес

Американская теннисистка Серена Уильямс приняла участие в проекте Touch Myself Project. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте американки.
На видео 37-летняя спортсменка исполняет песню рок-группы The Divinyls I Touch Myself. По мере отдаления кадра, Уильямс предстает топлес. Таким образом спортсменка напоминает женщинам о необходимости регулярно проходить медобследования.
26 сентября стало известно, что американка прекратила выступления в 2018-м году. Она провела 24 матча, одержав 18 побед и потерпела шесть поражений.
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