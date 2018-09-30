Спорт
 
Последние новости
Число жертв землетрясения и цунами в Индонезии за сутки выросло вдвое
Бывшую солистку «ВИА Гры» унизили и довели до слез на частной вечеринке
Чемпиону ОИ-2018 наложили 40 швов после удара шайбой в лицо
Набиуллину в Чечне покатали на багги
Немецкие политики проигнорировали открытие мечети из-за Эрдогана
Первые заморозки пришли в Москву 
Президент Сербии попросит поддержки Путина после обострения на границе с Косово
На Сахалине нашли в кабинете тело полицейского с огнестрельным ранением
Трамп признался во влюбленности в Ким Чен Ына
Новости партнеров

Серена Уильямс спела топлес

Перейти в «Мою Ленту»

Американская теннисистка Серена Уильямс приняла участие в проекте Touch Myself Project. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте американки.

На видео 37-летняя спортсменка исполняет песню рок-группы The Divinyls I Touch Myself. По мере отдаления кадра, Уильямс предстает топлес. Таким образом спортсменка напоминает женщинам о необходимости регулярно проходить медобследования.

26 сентября стало известно, что американка прекратила выступления в 2018-м году. Она провела 24 матча, одержав 18 побед и потерпела шесть поражений.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Серена Уильямс отказалась продолжать теннисный сезон
Серена Уильямс упрекнула своего тренера во лжи
Серена Уильямс продолжила истерику
Другие материалы рубрики
Спорт00:0529 сентября

Особо опасен

«Манчестер Юнайтед» трясет. Моуринью бесит игроков и воюет с лидером команды
00:13Сегодня

Олимпийская чемпионка обесценила рекордные прыжки юных фигуристок

22:3829 сентября

Боец MMA забил соперника по-обезьяньи за считанные секунды

18:3919 сентября

Медведева ответила критикам

Спорт00:0729 сентября

Мадридское дерби и битва в Туманном Альбионе

Футбольную Европу ждет горячий уик-энд. Девять лучших ставок — здесь
21:3729 сентября

Футболист «Ливерпуля» спас команду от поражения дальним ударом в девятку

21:2229 сентября

Порчу футбольного газона стадиона ЧМ-2018 приписали Басте

17:4319 сентября

13 стран выступили против восстановления российского спорта

Спорт00:0120 сентября

«Я величайший слабак всех времен»

Раньше в теннисе зарабатывали только мужчины. Этот матч все изменил
20:3629 сентября

Вратарь пропустил автогол после броска из аута

19:1829 сентября

«Манчестер Юнайтед» вышел на Зидана

17:0820 сентября

Умер четырехкратный олимпийский чемпион

Россия
Вася Ложкин «Родина слышит»«У них у всех на заставках мобильных "Родина слышит"»
Вася Ложкин об экстремизме, силовиках и дураках
В Госдуме призвали рассказывать школьникам о вреде мастурбации
Московские рождественские ярмарки назвали одними из лучших в мире
В Челябинской области случилось второе за месяц землетрясение
ФСИН продемонстрировала голодающего Сенцова
«Заказывали поросенка с кашей, ящик вина и полбочки солений»
Фастфуд и веганская еда дореволюционной Москвы
Луч надежды
Ребенку нужно продолжать лучевую терапию, но у родителей кончились деньги
Все материалы
Мир
Испустили дух
Они живут и умирают на свалке. Раньше здесь был рай
Число жертв землетрясения и цунами в Индонезии за сутки выросло вдвое
Трамп признался во влюбленности в Ким Чен Ына
Немецкие политики проигнорировали открытие мечети из-за Эрдогана
Ли Сын МанБог и президент
Он продал Корею американцам и уничтожил всех недовольных
Президент Сербии попросит поддержки Путина после обострения на границе с Косово
Трамп оправдал смеявшихся во время его выступления делегатов
Все материалы
Бывший СССР
Русский: Парад в Станиславе (Ивано-Франковск) в честь визита генерал-губернатора Польши рейхсляйтера Ганса Франка«Наша влада буде страшною!»
Украинские националисты устроили террор в Польше. Их благословил сам Гитлер
Кандидата на пост главы ДНР заподозрили в инсценировке покушения
«Главное — не повторять ошибок Украины. Иначе разорвут»
Президент Молдавии Игорь Додон о вступлении в Евросоюз и дружбе с Путиным
Живи тихо, умри скоро
От этих детей отказались родители. Их дни пройдут в изоляции и забвении
Красные отцы украинской нации
Большевики хотели укрепить власть на окраинах. Так появились настоящие украинцы
В сети появилось фото Захарченко за минуты до смерти
Россия согласилась пустить в Донбасс силы ООН
Все материалы
Экономика
Илон МаскУ Маска отбирают Tesla
Виноваты длинный язык и наркотики
Илон Маск лишился поста в Tesla
Набиуллину в Чечне покатали на багги
Депутат попросил Юрия Чайку отреагировать на запрос Союза вкладчиков России
Российский бюджет оцифровали
Рублю предрекли новый взлет
Рублю нагадали светлое будущее
Все материалы
Силовые структуры
Владимир ВагинКонечная для Вагона
В США его считали лидером русской мафии. Его смерть в тюрьме — загадка для всех
На Сахалине нашли в кабинете тело полицейского с огнестрельным ранением
«Убить не убьют, но накажут»
Российские арестанты подсели на карточные игры. Они теряют все, становясь рабами
Тамбовская ОПГ начала охоту на свидетелей
За неделю в Петербурге совершены два громких покушения
Гаишнику вынесли приговор за отдых в Тунисе по паспорту брата
Элитного ательера атаковали клиенты
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Все материалы
Наука и техника
Багровые реки
В Америке омолаживают людей кровью. Это работает?
Российскую подлодку назвали самым грозным врагом флота США
НАСА сообщило о приближении к Земле астероида размером с футбольное поле
РАН оценила угрозу летящего к Земле астероида
США выбрали замену для российских РД-180
Последний крестцовый поход
Самая сексуальная героиня видеоигр снова спасает мир: Shadow of the Tomb Raider
Россия начала поставки С-300 в Сирию
Все материалы
Спорт
Особо опасен
«Манчестер Юнайтед» трясет. Моуринью бесит игроков и воюет с лидером команды
Серена Уильямс спела топлес
Олимпийская чемпионка обесценила рекордные прыжки юных фигуристок
Боец MMA забил соперника по-обезьяньи за считанные секунды
Футболист «Ливерпуля» спас команду от поражения дальним ударом в девятку
Порчу футбольного газона стадиона ЧМ-2018 приписали Басте
Вратарь пропустил автогол после броска из аута
Все материалы
Культура
«Брань из глотки его никчемного деда»
О нем никто не знал больше ста лет: неизвестный текст Марка Твена
Тихо, Дон
Кино недели: «Дон Кихот» Гиллиама, десктоп Бекмамбетова, любовь Мещаниновой
Женское тело в корсете
Ленин был ее феей. Она уехала на Запад и умерла нелепой смертью
Умер легендарный блюзмен Отис Раш
Бывшую солистку «ВИА Гры» унизили и довели до слез на частной вечеринке
«Перемололи этих задротов, они и дернуться не успели»
Билл Клинтон написал триллер про президента России, террористов и спецслужбы
Актрису Линдси Лохан ударили по лицу в Москве
Все материалы
Интернет и СМИ
Взрослые шалости
Они обещали детям деньги и славу на YouTube. Теперь их судят за педофилию
Собчак собралась спокойно беременеть до следующих выборов
Основатель CNN Тед Тернер заболел деменцией и забыл название болезни
Фанаты спасли стримера от смерти
Facebook признался в утечке данных 50 миллионов пользователей
Цукербергу пригрозили удалением его страницы в Facebook
Google отправят в суд за раскрытие секретных военных баз
Все материалы
Ценности
Кровавое блюдо
Как пировал Николай Второй, пока тысячи россиян умирали на войне
Лиля БрикНовые богини
Самые сексуальные, богатые и опасные женщины эпохи гангстеров и джаза
Неделя порока
Голые тела, панталоны и кислота: что творилось на подиумах Парижа
Раскрыта самая популярная у знаменитостей прическа
Развели по понятиям
Леопард, кислота и латекс: беспощадный тест, обнажающий вашу безвкусицу
Дженнифер Лопес показала тело и опозорилась
Подвергшаяся сексуальным домогательствам модель раскрыла причину своего молчания
Все материалы
Путешествия
Монумент «Алеша»«Не забудьте надеть на голову бахилы!»
Зачем москвичам и иностранцам ехать в Мурманск
Гоночная столица
Почему Сочи — лучшее место для организации Гран При России Формулы-1.
«Бомжи? Мы просто живем, где нравится»
Нудисты, волны и зеленое вино: зачем россиянам ехать в Португалию
Стюардесса запретила восьмимесячному ребенку плакать больше пяти минут
Один из лучших ресторанов в мире накормит москвичей креветками с рассолом
Впервые летевший на самолете пассажир перепутал аварийную дверь с туалетом
Последствия разрушительной турбулентности сняли на видео
Все материалы
Из жизни
Слишком близко
Солнце, тепло и яркие цвета остались в прошлом. И на этих снимках
Ловец барракуд еле избавился от вцепившейся в мотор акулы
Финал чемпионата мира по спидкубингу Red Bull Rubic’s Cube. Слева Билли ВонгКруче роботов
Они влюблены в кубик Рубика. Один из них получил тысячи долларов за пять секунд
Полный провал
Миллионер заставил бедняка копать тайный бункер. Но все пошло не так
Отлично питающийся тюлень покорил сердца посетителей японского океанариума
Женщина несколько месяцев наблюдала разложение непогребенной матери
Гребнистый крокодил полгода прятался в канализации и попался
Все материалы
Тигуан на стиле
Тест нового кроссовера Audi Q3 — есть ли шансы побить BMW и Mercedes?
Главные премьеры Парижа
Семейные машины, электрокары, спорткары – чем порадует грядущая выставка во Франции
В бой идут одни каблуки
Замена кроссоверу или рабочая лошадка? Месяц с Renault Dokker — итоги и цена владения
«Крыло чайки» для бедных
700 килограммов ярости редкого спорткара Autozam AZ-1, который и Suzuki, и Mazda
Американец сделал лабиринт из кукурузы в форме автомобиля
Porsche выпустил современную версию «Моби Дика»
Раскрыта внешность крошечного «горячего» кроссовера Audi
Все материалы
Дом
Пошли на панель
Отличите ли вы «хрущевку» от «сталинки»? Многоэтажный тест
Главное — успеть
В Москве исчезают квартиры-студии. Это навсегда?
Сакля, юрта и сукал
Он объездил весь мир и снял людей на фоне их удивительных домов
Ставки по ипотеке выросли
Рынку ипотеки пообещали беспрецедентный рост
Стал известен внешний облик домов в районах реновации
Названы спутники Москвы с самым дешевым жильем
Все материалы