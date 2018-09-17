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Серена Уильямс продолжила истерику

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Серена Уильямс

Американская теннисистка Серена Уильямс прокомментировала скандал во время финала US Open между ней и судьей Карлосом Рамосом. Ее слова приводит Daily Mail.

«Я до сих пор не понимаю произошедшего. Получается, если вы женщина, то вам позволено делать лишь половину того, что могут делать мужчины. Я не согласна с наказанием за подсказку тренера. Мы с ним не общались во время матча. Извиняться перед судьей я не стану», — заявила Уильямс.

В ходе финала US Open теннисистка была наказана Рамосом за подсказки от тренера. Пытаясь убедить судью на вышке в том, что она не нарушала правил, американка вступила с ним в конфликт, назвала вором и сексистом. В итоге спортсменка была оштрафована на один гейм и проиграла японке Наоми Осаке со счетом 2:6, 4:6.

После этого, по сообщениям The Times, ведущие теннисные судьи задумались о бойкоте матчей с участием Уильямс. Также они рассматривали возможность создания профсоюзов.

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