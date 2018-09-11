Судьи захотели бойкотировать матчи Серены Уильямс

Теннисные судьи могут объявить бойкот американской теннисистке Серене Уильямс и отказаться обслуживать матчи с ее участием. Об этом сообщает The Times.

Сообщается, что среди судей существует недовольство позицией организаторов Открытого чемпионата США относительно рефери Карлоса Рамоса, обслуживавшего финал турнира с участием Уильямс. Несмотря на строгое следование правилам, Рамос был осужден Ассоциацией тенниса США (USTA) и Женской теннисной федерации (WTA).

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В качестве ответной меры судьи обсуждают возможность отказаться от обслуживания матчей с участием Уильямс, пока та не извинится за оскорбления Рамоса.

В ходе финального матча Открытого чемпионата США Уильямс была наказана за подсказки от тренера. В попытке убедить рефери на вышке в том, что она не нарушала правил, американка вступила с ним в конфликт, назвала вором и обвинив в сексизме. В итоге теннисистка была оштрафована на один гейм и проиграла японке Наоми Осаке со счетом 2:6, 4:6.

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