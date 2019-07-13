Серена Уильямс разгромно проиграла в финале Уимблдона

Румынская теннисистка Симона Халеп переиграла американку Серену Уильямс в финале Уимблдона. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

37-летняя американка потерпела разгромное поражение в двух сетах: 2:6, 2:6. Для 27-летней Халеп победа стала второй в рамках турниров «Большого шлема». В 2018-м она одержала победу в Открытом чемпионате Франции.

14 июля в финале мужского одиночного разряда встретятся серб Новак Джокович и швейцарец Роджер Федерер.

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