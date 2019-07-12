Полуфиналисту Уимблдона разбили голову во время матча

Южноафриканский теннисист Рэйвен Клаасен, выступающий в паре с новозеландцем Майклом Винусом на Уимблдоне, получил травму во время полуфинального матча против колумбийцев Роберта Фары и Хуан-Себастьяна Кабаля. Видео появилось в Twitter-аккаунте 7Sport.

Клаасену, стоявшему у сетки, прилетел в голову мяч, пущенный Кабалем. Удар оказался настолько сильным, что у южноафриканца сразу пошла кровь. Он был вынужден обратиться за помощью к врачам, после чего вернулся на корт.

В итоге Клаасен и Винус проиграли — 4:6, 7:6 (7:4), 6:7 (2:7), 4:6.

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