Федерер обыграл Надаля и вышел в финал Уимблдона

Швейцарский теннисист Роджер Федерер обыграл испанца Рафаеля Надаля в полуфинале Уимблдона. Сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Победитель определился по итогам четырех сетов. Федерер переиграл соперника со счетом 7:6, 1:6, 6:3, 6:4.

Первым финалистом турнира стал сербский теннисист Новак Джокович. В четырех сетах он переиграл испанца Роберто Баутисту. Для серба, который в прошлом году стал триумфатором турнира, участие в финале Уимблдона станет шестым в карьере. Он становился обладателем титула четыре раза.

Федерер 31 раз становился участником финала турнира «Большого шлема». Надаль имеет в своем активе участие в 26 решающих матчах. Джокович на третьем месте по данному показателю. Он 25 раз выходил в финал турниров «Большого шлема».

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