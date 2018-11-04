Федерер раскритиковал Серену Уильямс за истерику

Швейцарский теннисист Роджер Федерер прокомментировал конфликт американки Серены Уильямс с судьей Карлосом Рамосом во время финального матча US Open в женском одиночном разряде. Его слова приводит BBC News.

«Она зашла слишком далеко, ей стоило закончить перепалку раньше. Судье, возможно, не следовало подталкивать ее к конфликту. Это неприятная, но интересная для анализа ситуация», — заявил теннисист.

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В ходе финала US Open 9 сентября теннисистка была наказана судьей за подсказки от тренера. Пытаясь убедить Рамоса в том, что она не нарушала правил, американка вступила с ним в конфликт, назвала вором и сексистом. В итоге спортсменка была оштрафована на один гейм и проиграла японке Наоми Осаке со счетом 2:6, 4:6.

После этого, по сообщениям The Times, ведущие теннисные судьи задумались о бойкоте матчей с участием Уильямс. Также они рассматривали возможность создания профсоюзов.

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