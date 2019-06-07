Надаль победил Федерера в полуфинале «Ролан Гаррос»

Испанский теннисист Рафаэль Надаль одержал победу над швейцарцем Роджером Федерером в полуфинале Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос»). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Матч длился два часа 25 минут. Надаль победил в трех сетах: 6:3, 6:4, 6:2.

Теннисисты провели 39-ю очную встречу. Для Надаля эта победа стала 24-й. Федерер обыгрывал испанца 15 раз. В рамках турнира «Ролан Гаррос» Надаль также ведет по количеству побед в очных противостояниях — 10:3.

Для испанца финал «Ролан Гаррос» станет 12-м в карьере. Соперником Надаля в решающей встрече станет победитель противостояния между сербом Новаком Джоковичем и Домиником Тимом, представляющем Австрию. Финал пройдет 9 июня.

До этого Надаль в 54-й раз достиг четвертьфинала турнира серии «Большого шлема», тем самым повторив рекорд американки Крис Эверт. Также он стал первым теннисистом, сыгравшим более 400 матчей в рамках турниров «Большого шлема».

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