Надаль разбудил уснувшего на его пресс-конференции журналиста

espntennis / Instagram

Испанский теннисист Рафаэль Надаль разбудил журналиста, уснувшего на его пресс-конференции после матча на Australian Open. Видео появилось в Instagram-аккаунте ESPN Tennis.

Отвечая на вопрос, Надаль заметил, что итальянский репортер Убальдо Сканагатта спит. Надаль выразительно посмотрел в его сторону и сказал: «Сегодня не очень интересно». Журналиста разбудил смех коллег. «Это джетлаг», — оправдался он перед поприветствовавшим его теннисистом. «Ничего страшного. Я знаю, вы закрыли глаза, чтобы лучше воспринимать мои слова», — отшутился Надаль.

В матче первого круга Australian Open 32-летний Надаль в трех сетах обыграл австралийца Джеймса Дакворта (6:4, 6:3, 7:5). Во втором круге испанец встретится с другим австралийцем Мэттью Эбденом. Встреча пройдет 16 января.

Надаль — вторая ракетка мира. В активе испанца 17 побед на турнирах серии «Большого шлема».

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