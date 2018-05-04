Надаль предал фанатов «Реала» и получил свое

Испанский теннисист Рафаэль Надаль, болеющий за мадридский «Реал», обвязался шарфом «Атлетико» во время полуфинального матча с «Арсеналом». Фанаты сливочных в Twitter расценили поступок спортсмена как предательство.

Встреча прошла 3 мая в Мадриде и завершилась со счетом 1:0. Надаль во время игры сидел на трибунах с красно-белым шарфом, а в перерыве пожелал «Атлетико» выйти в финал турнира, что в результате и произошло. «Матрасники» — принципиальные соперники «Реала», поэтому болельщики оказались недовольны тем, что Надаль надел шарф с их цветами.

— David Jiménez Díaz (@DavidJimnezDaz3) 03 мая 2018, 21:33

«Никто из фанатов "Реала" не ожидал от Надаля этого. Еще одним предателем больше...»

«Надаль "болеет" за "Реал", болел за "Барсу", потому что его дядя играл там, а сейчас носит шарф "Атлетико". Настоящая змея, Федерер никогда бы такого не сделал».

«Надаль предатель, даже не пытайтесь сказать о том, что он из Мадрида».

Впрочем, некоторые фанаты встали на защиту Надаля, увидев в его поведении проявление настоящего спортивного духа.

«Хотя я и болею за "Реал", мне очень понравилась вчерашняя игра "Атлетико". Более того, я поехал на матч с сыном и наслаждался буквально за двоих. Никто не попросил у меня удостоверение болельщика этой или какой-либо другой команды. Я называю это “спортивным духом”, и именно в этом Надаль является большим примером».

Надаль — первая ракетка мира. На его счету 16 побед на турнирах серии «Большого шлема», в том числе рекордные 10 — на Roland Garros.

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