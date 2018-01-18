Первая ракетка мира угодил мячом девочке в висок и посмеялся над этим

Australian Open / Youtube

Испанский теннисист Рафаэль Надаль в матче второго круга Australian Open против аргентинца Леонардо Майера при подаче попал бол-герл в висок. Видео инцидента появилось в Youtube-аккаунте турнира.

Испанец сначала неестественно посмеялся, однако затем принес девочке извинения. Бол-герл не расстроилась и, напротив, была рада вниманию со стороны теннисиста.

Надаль обыграл Майера в трех сетах – 6:3, 6:4, 7:6 (4). В следующем круге испанец встретится с боснийцем Дамиром Джумхуром.

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