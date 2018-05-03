Венгер остался без последнего титула с «Арсеналом»

Лондонский «Арсенал» под руководством главного тренера Арсена Венгера не сумел выйти в финал Лиги Европы, проиграв мадридскому «Атлетико». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Полуфинальная встреча прошла 3 мая в Мадриде и завершилась со счетом 1:0. Мяч на 45-й минуте забил нападающий Диего Коста. Первая игра между командами закончилась вничью со счетом 1:1.

Венгер 20 апреля объявил об уходе из «Арсенала» по окончании сезона. Француз работал главным тренером «канониров» с 1996 года.

В параллельной встрече Лиги Европы австрийский «Ред Булл Зальцбург» ведет у французского «Марселя» — 2:0. Идет дополнительное время. Счет на 53-й минуте открыл полузащитник Амаду Эдара. На 65-й минуте хавбек французской команды Буна Сарр отметился автоголом. Первый матч завершился победой «Марселя» со счетом 2:0.

Финал Лиги Европы состоится 16 мая на стадионе «Стад де Люмьер» в Лионе. Финал Лиги чемпионов пройдет 26 мая в Киеве. В нем примут участие английский «Ливерпуль» и испанский «Реал Мадрид».

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