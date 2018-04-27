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Француз забил гол рукой и сознался

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Французский нападающий «Марселя» Флориан Товен коснулся мяча рукой при взятии ворот «Ред Булл Зальцбург» в полуфинальном матче Лиги Европы. Видео опубликовано на Youtube-канале Football Goals and Highlights.

Француз открыл счет в матче на 15-й минуте, замкнув передачу со штрафного Димитри Пайета. На повторе можно заметить, что после касания головой мяч попадает в руку нападающего. После матча Товен подтвердил, что касание рукой было.

«Мой гол? Я видел, что Пайет мяч будет подавать мяч на дальнюю штангу, я ударил его головой, но также немного коснулся его рукой», — приводит слова игрока издание Goal.

Матч завершился победой французского клуба со счетом 2:0. Ответный поединок пройдет уже в Зальцбурге 3 мая.

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