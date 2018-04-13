Определились полуфинальные пары Лиги Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру». Жеребьевка состоялась в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне.

В полуфинальной стадии турнира французский «Марсель» сыграет с австрийским «Ред Булл Зальцбург», английский «Арсенал» — с испанским «Атлетико».

Первые матчи 1/2 финала пройдут 26 апреля, ответные — 3 мая. Финал состоится 16 мая в Лионе.

Единственный российский клуб в Лиге Европы, московский ЦСКА вылетел из турнира 13 апреля. Армейцы до 75-й минуты вели в счете 2:0 у «Арсенала», однако не сумели удержать преимущество и сыграли вничью — 2:2. Первая встреча между командами завершилась поражением ЦСКА со счетом 1:4.

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