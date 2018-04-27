«Атлетико» остался без тренера и выстоял в игре с «Арсеналом»

Лондонский «Арсенал» сыграл вничью с мадридским «Атлетико» в первом полуфинальном матче Лиги Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Лондоне в четверг, 26 апреля, и завершилась со счетом 1:1. Счет на 61-й минуте открыл форвард хозяев Александр Ляказетт. Ответный мяч забил Антуан Гризманн на 82-й минуте.

В начале матча с поля был удален защитник «Атлетико» Шиме Врсалько. На 10-й минуте он получил вторую желтую карточку за фол на Ляказетте. На трибуны также был отправлен главный тренер испанцев Диего Симеоне: он получил красную карточку за споры с арбитром.

В параллельной встрече «Марсель» на своем поле обыграл «Зальцбург» — 2:0. Голами отметились Флориан Товен и Клинтон Н'Джие.

Ответные матчи пройдут 3 мая. Финал состоится 16 мая на стадионе «Стад де Люмьер» в Лионе.

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