Шарапова сыграла с Надалем

Российская теннисистка Мария Шарапова провела тренировочный матч с испанцем Рафаэлем Надалем. Об этом спортсменка написала в своем Twitter.

«Две минуты на корте с величайшим спортсменом всех времен. Очень нервничала», — написала теннисистка. Шарапова сопроводила пост хештегом bucketlist, что переводится как «список предсмертных желаний».

Материалы по теме Стоны не помогут Шарапова сменила тренера и опять проиграла. Когда это закончится?

15 мая россиянке предстоит сыграть против австралийской теннисистки Эшли Барти в первом круге турнира Italian Open. В настоящий момент Шарапова занимает 40-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации.

30-летняя Шарапова пять раз побеждала в турнирах серии «Большого шлема». Спортсменка также завоевала серебро на Олимпийских играх в Лондоне.

Надаль — первая ракетка мира в одиночном разряде. Испанец одерживал победу в турнирах «Большого шлема» 16 раз.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!